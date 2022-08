Starnberger See: Motorboot überfährt Schwimmer - Mann seitdem vermisst

Auf dem Starnberger See kollidiert ein Motorboot mit einem Schwimmer. Jetzt wird nach dem 32-Jährigen gesucht.

Am Sonntagnachmittag hat sich ein tragischer Unfall auf dem Starnberger See ereignet. Laut Polizei soll es gegen 14.45 Uhr eine Kollision zwischen einem Motorboot und einem Schwimmer gegeben haben. Seither wird der 32-Jährige vermisst.

Mehrere Insassen eines Schlauchbootes hatten gegenüber der Polizei ausgesagt, dass ihr 32-jähriger Begleiter als einziger vom Boot aus zum Schwimmen in den See gegangen war und dabei offenbar etwa 300 Meter vor dem Ufer bei Kempfenhausen mit einem vorbeifahrenden Motorboot kollidierte und unterging.

Eine groß angelegte Rettungs- und Suchaktion

Rund 60 Rettungs- und Einsatzkräfte suchten unter der Einsatzleitung der Wasserschutzpolizei Starnberg bis in die späten Abendstunden nach dem verunglückten Schwimmer. Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden durch ein Großaufgebot an umliegenden Rettungsorganisationen, acht Tauchern, einem Sonarboot, einem Polizeihubschrauber, dem Einsatz einer Unterwasserdrohne und Spürhunden unterstützt. Die groß angelegte Rettungsaktion blieb bis in den Abendstunden erfolglos. Der verunglückte Schwimmer konnte bislang nicht geborgen werden. Die Suchmaßnahmen werden am Montag fortgesetzt.

Die Wasserschutzpolizei Starnberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II ordnete die Sicherstellung des Motorbootes und ein unfallanalytisches Gutachten an. (AZ)

