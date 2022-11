Starnberger Wirtschaftspreis geht an 3M in Seefeld

Das Seefelder Zahnmedizin-Unternehmen 3M kann beim Thema Frauen-Förderung punkten. Das beeindruckt die Jury des Starnberger Wirtschaftspreises.

Die 3M Deutschland GmbH in Seefeld ist mit dem Wirtschaftspreis des Landkreises Starnberg ausgezeichnet worden. Vor über 120 Gästen in der Evangelischen Akademie Tutzing wurde der Preis an das Unternehmen übergeben. Als Gastrednerin sprach Sissi Banos, Expertin für Gender und Diversity, über das Thema "Frauen-Förderung - braucht es heute so etwas noch?", bevor sich die neun Finalisten, von Annette von Nordeck und Katja Lindo Roever, der Vorsitzenden des IHK-Regionalausschusses Starnberg, moderiert, sich und ihre Arbeit im Bereich "Role Models" vorstellten. Darüber informiert die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt).

Zum Gewinner-Unternehmen 3M sagte Annette von Nordeck, die Leiterin der Wirtschaftsförderung der gwt Starnberg: "Das Thema Diversity und die Förderung und Beförderung von Frauen wird hier bei 3M in Seefeld wirklich gelebt, das hat man bei unserem Besuch sofort gemerkt. Uns als Jury hat es wirklich begeistert, wie vielfältig die Kommunikationsplattformen auf lokaler und regionaler Ebene sind. So sind die weiblichen Führungskräfte kontinuierlich sichtbar und ansprechbar."

3M in Seefeld: Flexibel arbeiten sowohl zeitlich wie örtlich

Überzeugt habe 3M unter anderem mit seinem Women-Leadership-Forum auf lokaler, regionaler und globaler Ebene, der Bildung von "Diversity, Equity & Inclusion Teams", zahlreichen Mentoren-, High Potential- und Leadership-Programmen und dem flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsort-Modell "Work your way".

Dr. Bettina Richter, Senior Project Manager Regulatory Affairs bei 3M, nahm vom stellvertretenden Landrat Matthias Vilsmayer den Preis entgegen. "Für unser Team ist dieser Titel eine riesige Auszeichnung für unser langjähriges Engagement in diesem Thema", sagte Richter.

Die Finalisten für den Wirtschaftspreis sollen weiter in Kontakt bleiben

Im Nachgang zur Preisverleihung werden die Preisträger und die weiteren acht Finalisten sowie Medienschaffende zum Aufbau eines regionalen Netzwerkes eingeladen, um voneinander zu lernen und so das Thema weiter voranzubringen.

Nachdem der Begriff "Role Model" im Titel des diesjährigen Mottos des Wirtschaftspreises auftauchte, wollte die Jury eine Frau, die als Vorbild agiert, besonders auszeichnen. Hier fiel die Entscheidung auf Lisa Bittighofer der Naked Minds GmbH. Über ihre Vision sagt sie: "Wir machen Unternehmerinnen, um Frauen finanziell unabhängig zu machen. Lasst uns unser eigenes System machen, zu Bedingungen, die Familien zulassen, die in den Alltag passen und trotzdem Erfolg bringen." Die Finalisten des Wirtschaftspreises 2022 waren: audEERING GmbH, Deutsche Aircraft GmbH, 3M Deutschland GmbH, FortSchritt-Konduktives Förderzentrum gGmbH, Naked Minds GmbH, Pari GmbH, Raylase GmbH, Reichhart Logistik GmbH und Vectoflow GmbH. (AK)