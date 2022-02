Region Ammersee

vor 19 Min.

Tears For Fears feiert sein Comeback

Tears For Fears feiern ihr Comeback mit dem Album "The Tipping Point".

Plus „Tears For Fears“ feiert sein Comeback. Pünktlich zur Erscheinung des neuen Albums "The Tipping Point" hat unsere Redaktion mit Roland Orzabal gesprochen.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Es ist erstaunlich, welche merkwürdige Blüten und nicht für möglich gehaltene Ungereimtheiten die nach wie vor grassierende New Wave-Retro-Welle hervorbringen kann. Jüngstes Beispiel für diese Theorie: die völlig unerwartete Wiedervereinigung von zwei skurrilen Engländern namens Roland Orzabal und Curt Smith im Zuge des 80er-Revivals, Popmusik-Kennern als Tears For Fears bestens in Erinnerung.

