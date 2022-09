Telefonbetrüger ergaunern im Raum Weilheim viel Geld, Gold und Schmuck

Schockanrufer machen im Raum Weilheim und in Eichenau viel Beute. Dagegen kann die Polizei in Starnberg einen Erfolg gegen Telefonbetrüger vermelden.

Erneut erbeuteten Betrüger mit der Masche „Schockanruf“ in den vergangenen Tagen bei zwei Opfern aus dem Landkreis Weilheim-Schongau hohe Bargeldsummen, Gold und Schmuck. Der Beuteschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor der perfiden Betrugsmasche. Ein weiterer Betrugsfall wird zudem aus Eichenau gemeldet, einen Erfolg gegen Telefonbetrüger kann die Polizei in Starnberg vermelden.

Ein angeblicher Polizeibeamter rief am Freitag, 23. September, bei einer Frau in Penzberg an und erzählte ihr, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall jemanden tot gefahren habe und sie jetzt eine hohe Kaution bezahlen solle, damit ihr Sohn nicht ins Gefängnis müsse., berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Frau übergab daraufhin an eine Unbekannte an einem vereinbarten Übergabeort im Nachbarlandkreis Gold und Schmuck im Wert von etwa 100.000 Euro.

Die Masche der Telefonbetrüger ist immer dieselbe

Mit unterdrückter Telefonnummer rief am Dienstag, 27. September, ein Unbekannter bei einer Frau in Böbing an und erzählte ihr, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand überfahren und tödlich verletzt worden wäre. Um die Untersuchungshaft zu vermeiden, müsse eine Kaution im fünfstelligen Bereich hinterlegt werden. Verstärkt wurde die dramatische Mitteilung dadurch, dass die angebliche Tochter am Telefon aufgelöst weinte. Die Frau übergab am vereinbarten Ort an einen Unbekannten Bargeld und Goldmünzen im Gesamtwert von bis zu 50.000 Euro, so das Polizeipräsidium weiter.

Im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wurden am Dienstag, 27. September, nach dem selben Muster zumindest acht Schockanrufe getätigt. Zwei Fälle wiesen hierbei Besonderheiten auf, so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Eine 82-jährige Eichenauerin ging auf die Forderungen der Betrüger ein. Sie fuhr nach München, hob eine mittleren fünfstelligen Betrag ab und übergab ihn im Stadtgebiet München an eine ihr unbekannte männliche Person.

In Söcking erkannte eine Rentnerin den Schwindel

Aus Sicht des Opfers besser ging ein Betrugsversuch in Söcking bei Starnberg aus. Eine 71-jährige Rentnerin erkannte den Betrugsversuch und verständigte während des Telefonates mit den Tatverdächtigen gleichzeitig die Polizei. Im weiteren Verlauf konnte dadurch ein 20-jähriger Mann festgenommen werden. Somit entstand in diesem Fall kein finanzieller Schaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt in zahlreichen Verfahren von Callcenter-Betrugsfällen die polizeilichen Ermittlungen. Diese gestalten sich in diesem Phänomenbereich meist schwierig. Die Callcenter, von denen aus die Anrufe bei den Opfern getätigt werden, befinden sich in vielen Fällen im Ausland. Betroffene Opfer melden sich zudem meist erst dann bei der Polizei, wenn die Geldabholer samt der Beute sprichwörtlich „über alle Berge“ sind.

Was die Polizei den Angerufenen rät

Seit langem warnt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd vor dieser perfiden Betrugsmasche und veröffentlicht regelmäßig die nachfolgenden Verhaltenstipps: