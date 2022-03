Ukrainische Flüchtlinge dürfen kostenlos mit der BRB fahren

Die Bayerische Regiobahn erlaubt es ukrainischen Flüchtlingen, kostenlos mit den blau-weißen Zügen zu fahren. Das Unternehmen will auch anderweitig helfen.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) hilft Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, indem sie ihnen eine kostenlose Mitfahrt in den blau-weißen Regionalzügen gestattet. „Selbstverständlich unterstützen auch wir die Menschen in der Ukraine, die auf der Flucht aus ihrem Heimatland sind“, so BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

BRB-Netz: Ukrainischer Pass als Fahrschein

Für die kostenlose Mitnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer reicht derzeit ein ukrainischer Pass oder Ausweis und zwar in allen fünf Netzen der BRB. „Egal, ob diese armen Menschen zu Angehörigen, Freunden oder in eine der Aufnahmestellen für Geflüchtete wollen, mit uns kommen sie bis auf Weiteres kostenfrei dorthin“, sagt der BRB-Chef. Auch bei der Bayerischen Regiobahn arbeiten Ukrainer, die nun versuchen, ihre Angehörigen nach Deutschland zu holen oder dies schon geschafft haben.

Russische Invasion: BRB-Mitarbeiter helfen ukrainischen Familien

Ihnen hat Arnulf Schuchmann ebenfalls Unterstützung zugesichert. „Sie können für die Rettung ihrer Familien selbstverständlich unseren VW-Bus haben, um an die Grenze zu fahren, und natürlich nehmen wir diese Kolleginnen und Kollegen auch nach Möglichkeit für die Rettung ihrer Angehörigen aus dem Dienst, damit keine wertvolle Zeit verlorengeht.“ Firmenintern hat die BRB bereits weitergedacht, will unter ihren Mitarbeitenden Aufrufe starten, damit die Geflüchteten ein Dach über dem Kopf bekommen und mit dem ausgestattet werden, was sie auf der Flucht nicht mitnehmen konnten. (ak)

18 Bilder Landsberg zeigt sich solidarisch mit der Ukraine

