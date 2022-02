Unfall in Seefeld: Betrunkener fährt frontal gegen Bus

Ein 62-Jähriger fährt alkoholisiert Auto und stößt frontal gegen einen Bus. Ein Fahrgast wird leicht verletzt. Die Polizei ermittelt, der Schaden ist groß.

Am Donnerstag hat sich in der Mühlbachstraße in Seefeld ein Unfall ereignet. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, bog ein 62-Jähriger an der Einmündung zur Staatsstraße 2068 nach rechts ab und fuhr dabei frontal gegen einen Omnibus, welcher ordnungsgemäß auf der Abbiegespur hielt. Durch den Aufprall wurde eine Insassin des Busses leicht verletzt. Am Bus entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, das Auto des Unfallverursachers ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit und fahrlässiger Körperverletzung

Nachdem die Polizei eine Alkoholisierung des Verursachers festgestellt hat, wurde eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses und fahrlässiger Körperverletzung. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. (ak)

