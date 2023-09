Vom Lesekreis bis Yoga auf dem Stuhl: Das bietet die VHS Ammersee-West

Das Volkshochschul-Semster 202372024 beginnt. Am Ammersee-Westufer hat die Leiterin Heike Gerl wieder einige Besonderheiten im Angebot.

Dass „nachhaltig und umweltschonend“ für die Volkshochschule (VHS) Ammersee West nicht nur Worte sind, sondern auch gelebt werden, zeigen die Mitarbeiterinnen, die das druckfrische Programmheft mit dem Lastenrad ausfahren. Vor allem Theresa Thierjung übernimmt die Fahrten in der Marktgemeinde Dießen und legt die Hefte im Rathaus, in den Banken, im Einzelhandel, in der Gastronomie, in Buchhandlungen und der Bücherei aus. Aber natürlich sind die Programmhefte auch in den anderen Gemeinden am Ammersee Westufer und darüber hinauszufinden.

Thierjung verantwortet als Grafikerin auch das Cover des aktuellen Programmhefts: „Weiter denken“ ist das Motto und soll, so die VHS-Leiterin Heike Gerl, auch im doppelten Sinne verstanden werden: Themen tiefer und weiter denken, aber auch die eigene Komfortzone verlassen, die Perspektive wechseln und Themen neu denken. Dazu will das Programm Denkanstöße geben. So setzt das Team laut Gerl auf altbewährte Themen, aber auch auf viel Neues. Gerade im Gesundheitsbereich darf man viel Neues in allen sechs Zweckverbandsgemeinden (Dießen, Utting, Schondorf, Eching, Greifenberg, Windach) erwarten. „Achten Sie auf unsere Flyer mit einer Übersicht mit allen neuen Gesundheitskursen“, sagt Heike Gerl. Hier ein Auszug aus dem aktuellen Kurs-Angebot:

Gedächtnistraining, Duflabor oder Yoga auf dem Stuhl: Das Vhs-Angebot ist umfangreich

Am Dienstag, 10. Oktober lädt die VHS nach Schondorf ins Schützenheim ein, um den Kurs „Gedächtnistraining“ vorzustellen. Um 11 Uhr werden dabei den Teilnehmenden Übungen zu Konzentration, Koordination und Bewegung mit Spaßfaktor gezeigt. Auch im Sprachbereich sind Kurse in Französisch, Italienisch sowie Deutsch als Fremdsprache dazugekommen, erstmals wird Ungarisch angeboten.

Einzigartig macht das Programm der Vhs nach Ansicht von Heike Gerl das vielfältige Angebot zu Betriebsbesichtigungen, Führungen und Exkursionen: ob durch die Produktion der Rational in Landsberg oder durch das Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Pürgen, ob kulturhistorische Wanderungen in Dießen oder Andechs oder zu Häusergeschichten in Utting.

Seine Kreativität kann man ausleben im Duftlabor und dort sein eigenes Parfüm kreieren oder in der Holzbildhauer-Klasse sich an einer eigenen Holzfigur probieren oder mit einem Profi-Fotografen die Grundlagen der Fotografie kennenlernen. Speziell für Seniorinnen und Senioren gibt es dieses Semester neue Angebote, die im Programmheft ausführlich dargestellt werden: Gymnastik für die ältere Generation, Yoga auf dem Stuhl und viele Angebote zu Smartphone, Tablet und Social-Media.

Lesen Sie dazu auch

Neu: Lesekreis in der Albert-Teuto-Bücherei in Dießen

Die beliebten Workshops für Kinder aus der Reihe frühes Forschen sind ebenfalls wieder im Programm. Erstmals bietet die VHS in Dießen einen Lesekreis an, der sich monatlich zu gemeinsam gelesenen Büchern austauscht, moderiert vom Leiter der Albert-Teuto-Bücherei. „Blättern Sie im Programmheft“, empfiehlt Heike Gerl und „lassen Sie sich inspirieren“.

Anmeldungen zu den einzelnen Kursen und Veranstaltungen sind per Mail an info@vhs-ammersee-west.de möglich, online über die Webseite www.vhs-ammersee-west.de oder telefonisch in den Geschäftsstellen unter 08807/6063 in Dießen und in Utting unter 08806/959790 zu den dort jeweils geltenden Servicezeiten. (AZ)