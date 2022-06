Von Pauschale bis Zeltplatz

Plus Versammlung Beim Kreisjugendring gibt es nicht nur viele Themen, sondern auch Wahlen. Aus dem bayerischen Sozialministerium wird viel Geld für eine Kampagne zur Verfügung gestellt.

41 Delegierte aus den Jugendverbänden hatten sich zu ihrer ersten fast regulären Vollversammlung des Kreisjugendrings Landsberg nach den Einschränkungen durch Corona getroffen. Gleich in ihrer Begrüßung machte die Vorsitzende Birgit Geier deutlich, um was es für die Jugendgruppen nun gehe. „Wir stehen vor der Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen wieder für uns zu gewinnen“, meinte sie, dazu sei ein niederschwelliges Angebot angesagt.