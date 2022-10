Weilheim: Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Angriffs auf 55-Jährigen

Ein 55 Jahre alter Mann kommt Sonntagnacht mit einer Kopfplatzwunde ins Weilheimer Krankenhaus. Polizei bittet um Aufklärung eines mysteriösen Falls.

Sonntagnacht um 0.35 Uhr wurde die Polizei in Weilheim vom Krankenhaus in Weilheim informiert, dass eine Person mit einer Kopfplatzwunde in der Notaufnahme erschienen sei, die angab, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Den im Krankenhaus eintreffenden Polizeibeamten gegenüber gab der 55-jährige Mann aus Seehausen an, dass er kurz zuvor am Marienplatz von möglicherweise zwei unbekannten Tätern hinterrücks geschlagen wurde.

Das mutmaßliche Opfer ist deutlich alkoholisiert

Anschließend hätten sich die Personen in unbekannte Richtung entfernt. Der deutlich alkoholisierte 55-Jährige hatte eine Platzwunde am Hinterkopf, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus Weilheim entlassen werden.

Jetzt sucht die Polizei in Weilheim nach Personen, die zur fraglichen Zeit etwas gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0881/640210 zu melden. (AK)

