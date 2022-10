Region Ammersee

13:07 Uhr

Weilheim-Schongau: Termin für Krankenhaus-Entscheid steht fest

Plus In wenigen Wochen wird über das Bürgerbegehren des Aktionsbündnisses "Pro Krankenhaus Schongau" abgestimmt. Warum der Kreistag auf ein Ratsbegehren verzichtet.

Von Alfred Schubert

Die Mitglieder des Weilheim-Schongauer Kreistags wurden von Mitarbeitern der Krankenhausgesellschaft mit der Forderung nach der Einrichtung eines Zentralkrankenhauses im Landkreis empfangen, als sie am Mittwoch zur öffentlichen Sitzung im Gasthof zu Post in Eberfing kamen. Die Tagesordnung hatte nur einen wesentlichen Punkt, das Bürgerbegehren des Aktionsbündnisses "Pro Krankenhaus Schongau", das sich für den Erhalt des Krankenhauses in der Stadt am Lech einsetzt. Der Termin für den Bürgerentscheid steht nunmehr fest.

