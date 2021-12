Weilheim: Teure Louis-Vuitton-Handtasche aus Auto gestohlen

Eine unbekannte Person stiehlt in Weilheim eine Luxus-Handtasche aus einem Mercedes-Cabriolet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Aus einem weißen Mercedes Cabriolet ist am Dienstag, 14. Dezember, zwischen 17.30 und 22.15 Uhr in der Admiral-Hipper-Straße in Weilheim eine braune Handtasche der Marke Louis Vuitton aus dem Fußraum der Beifahrerseite entwendet worden. Das berichtet die Polizei Weilheim am Donnerstag. Zeugen die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (ak)