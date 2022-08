Region Ammersee

vor 54 Min.

Weilheim wagt ein Wohn-Experiment mit Tiny-Häusern

Plus In Weilheim ist ein Wohngebiet mit Tiny-Häusern in Planung. Der Ammersee Kurier hat nachgefragt, wie sich die Gemeinden entlang des Ammersees bei dem Thema positionieren.

Von Alfred Schubert

Der sogenannte Flächenfraß stellt ein zunehmendes Problem dar. Gemeint ist damit, dass Flächen, die bisher der Natur zugerechnet oder von der Landwirtschaft genutzt wurden, bebaut werden. Eine Möglichkeit bei der Wohnbebauung ist – neben dem Bau von Reihenhäusern und Geschoßwohnungen anstelle von frei stehenden Einfamilienhäusern - auch der Bau von Kleinsthäusern, die unter der Bezeichnung „Tiny-Häuser“ bekannt sind. Diese benötigen einschließlich Garten und Stellplatz für ein Auto nur rund 100 Quadratmeter Grund. Genau das will die Stadt Weilheim jetzt ermöglichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .