Weilheim: Zweimal kracht es, zweimal werden Menschen verletzt

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ereignen sich am Montag (31. Oktober) in Weilheim. In beiden Fällen schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 4000 Euro.

Am Montag setzte eine 56-jährige Penzbergerin mit ihrem Pkw an der Johann-Baur-Straße/Petelgasse zurück und übersah dabei das Auto eines 34-jährigen Weilheimers, der sich hinter ihr befand. Die Unfallverursacherin fuhr nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim mit ihrem Heck auf die linke Seite des Fahrzeuges des Weilheimers. Durch die Kollision wurde der Weilheimer nach aktuellem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 4000 Euro.

Kreisverkehr für rund eine Stunde gesperrt

Am selben Tag, gegen 9.30 Uhr fuhr ein Berufskraftfahrer mit seinem Lkw am "Töllernkreisel" auf den Pkw einer Weilheimerin, die verkehrsbedingt vor dem Kreisverkehr wartete, auf. Die Führerin des Pkw wurde dabei nach Angaben der Polizei verletzt und durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste für rund eine Stunde gesperrt werden, die Verkehrsregelung wurde durch die Feuerwehr Weilheim übernommen. Der Sachschaden an den beteiligten Kraftfahrzeugen wird von der Weilheimer Polizei auch in diesem Fall auf etwa 4000 Euro geschätzt. (AK)

Lesen Sie dazu auch