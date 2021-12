„Weilheimer Sozialaktion“: Gegen den Unterschied von Arm und Reich

Plus Ein Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde allein reiche nicht für soziale Gerechtigkeit, sagt Helmut Dinter von der IG Metall Weilheim.

Nach einjähriger Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie veranstalteten die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und Gewerkschaften heuer wieder ihre traditionelle „Weilheimer Sozialaktion“, allerdings ohne Ankündigung, um nicht zu viele Besucherinnen und Besucher auf den Marienplatz zu locken.