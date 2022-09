Weilheimer Umfahrung: Jetzt sind die Bürger gefragt

Plus Die Stadt will wissen, wie die Weilheimerinnen und Weilheimer über die Umgehungsstraße denken. Mitmachen können alle ab 16 Jahren.

„Alle Weilheimerinnen und Weilheimer ab 16 Jahren werden in den nächsten Tagen Post von der Stadt Weilheim bekommen“, heißt es in einem Schreiben von Bürgermeister Markus Loth. Es geht dabei um die schon lange angekündigte Bürgerbefragung zur Umgehungsstraße von Weilheim, mit der ermittelt werden soll, ob die Bürger eine Umfahrung wollen, und, wenn ja, wo diese verlaufen soll.