Welche Fragen die Weilheimer Landfrauen den Politikern stellen

Nach langer Corona-Pause konnte jetzt wieder ein Landfrauentag im Landkreis Weilheim-Schongau stattfinden. Die lange Pause betraf jedoch nur eine solche traditionelle Veranstaltung wie den Landfrauentag, wie Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher in Raisting berichtete. Ansonsten sei das Leben nicht nur auf den Höfen seinen gewohnten Gang gegangen, sondern auch das gesellschaftliche Engagement der Landfrauen. Bei der Veranstaltung fühlten die Landfrauen auch mehreren Politikern auf den Zahn, die zu wichtigen aktuellen politischen Themen befragt wurden.