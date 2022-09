Wirtschaftsminister Aiwanger eröffnet die Orla in Weilheim

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hält die Eröffnungsrede bei der Oberlandausstellung. Die aktuelle Lage sieht er düster.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) sieht derzeit eine Weltlage, in der es schlimmer zugeht als „in einem schlechten James-Bond-Film“. Er bezog sich damit auf die mutmaßlichen Anschläge auf die Gasleitungen in der Ostsee. Der Politiker sagte dies am Donnerstag bei seiner Festrede zur Eröffnung der 23. Oberlandausstellung in Weilheim. Dabei übte der er auch deutliche Kritik an der Politik der Regierung in Berlin.

Er rechne damit, dass durch Fehlentscheidungen oder Nicht-Entscheidungen das ganze Land an die Wand gefahren werde. Konkret bezog er sich unter anderem auf die geplante Abschaltung der Kernkraftwerke und den Nicht-Betrieb von bestehenden Windkraftanlagen und Kohlekraftwerken aus ideologischen Gründen. Dies habe eine Explosion der Gas- und Strompreisen zur Folge, die viele Unternehmen zur Aufgabe zwingen würden. Eine Preisdeckelung sei hier unbedingt erforderlich.

Was Hubert Aiwanger gegen ein Grundeinkommen hat

„Und weil ich gerade in Fahrt bin“, so Aiwanger weiter, wolle er auch Kritik am Grundeinkommen üben. Dieses ermögliche auch Menschen, die nicht arbeiten wollen, ein besseres Leben als es diejenigen hätten, die im Niedriglohnsektor arbeiten und Steuern zahlen. Er fordert daher eine Verdoppelung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer und mehr Motivation zur Arbeitsaufnahme. Aiwanger hofft, dass die „Schwarmintelligenz der Bürger“ die Politik korrigiert, ansonsten würden wir „nur noch die Schlusslichter Chinas sehen“, und dies auch nur mit dem Fernglas.

Die Oberlandausstellung auf dem Weilheimer Volksfestplatz, wo sich 200 regionale Unternehmen präsentieren, ist bis 3. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Lesen Sie dazu auch