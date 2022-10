Mann randaliert in Weilheimer Wohnung und verletzt Polizisten

Ein Mann randaliert in einer Weilheimer Wohnung und zieht sich mit einem Messer bewaffnet in ein Zimmer zurück. Bei der Festnahme werden drei Polizisten verletzt.

Am Donnerstag, 6. Oktober, ist es in Weilheim zu einer Familienstreitigkeit gekommen. Ein 42-jähriger Mann randalierte laut Polizeibericht im alkoholisierten Zustand in der Wohnung seiner 37-jährigen Lebensgefährtin.

Trotz mehrmaliger Aufforderung verließ er die Wohnung nicht und zog sich mit einem Messer bewaffnet in ein Zimmer zurück. Der 42-Jährige konnte jedoch von mehreren Beamten des Standorts Weilheim überwältigt werden. Bei der Festnahme wurden drei Beamte leicht verletzt.

Der Mann musste anschließend im Bezirkskrankenhaus Garmisch-Partenkirchen behandelt werden. Er blieb unverletzt. Die verletzten Beamten blieben dienstfähig. Laut Polizei wurden mehrere Strafverfahren gegen den obdachlosen Täter eingeleitet. (AK)

