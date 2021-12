Weilheim: Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In ganz Deutschland gehen Menschen auf die Straßen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren - auch in Weilheim. Dort kommt es zu Zwischenfällen.

Zwei nicht angemeldete Versammlungen haben am Montagabend nicht nur in Weilheim, sondern auch im gesamten Landkreis Weilheim-Schongau und der Region stattgefunden. Dabei ging es um die Corona-Politik der Regierung. Die Polizei Weilheim hatte einiges zu tun.

Über die sozialen Medien wurde erneut zu einem Treffen mit Kerzen vor dem Rathaus in Weilheim aufgerufen. Gegen 17 Uhr versammelten sich dann etwa 150 Bürger zu einer nicht angezeigten Versammlung. Die von der Polizei auferlegten Beschränkungen wurden eingehalten und diese Versammlung verlief störungsfrei und wurde gegen 18 Uhr beendet, heißt es im Pressebericht.

Beschwerden über die stattfindende Versammlung in Pandemiezeiten gingen sowohl telefonisch bei der Polizeiinspektion Weilheim ein und wurden von unbeteiligten Passanten gegenüber den vor Ort eingesetzten Beamten ebenfalls geäußert.

Die Polizei löst einen Spaziergang auf und stellt Personalien fest

Gegen 18.30 Uhr kam es dann zu einer weiteren Aktion von Corona-Kritikern, der als Spaziergang durch Weilheim deklariert wurde. Bei dieser ebenfalls nicht angezeigten Versammlung trafen sich rund 30 Personen in der Alpenstraße und zogen durch Weilheim, so die Polizei. Im weiteren Verlauf wuchs der Zug auf etwa 100 Personen an, die sich nicht an versammlungsrechtliche Beschränkungen durch die Polizei hielten und ihren „Spaziergang“ fortsetzten. Die Beamten stellten die Identität mehrerer Teilnehmer mit großem Diskussionsbedarf fest, weiterhin werden mehrere Verstöße nach dem Versammlungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Gegen 19.15 Uhr fand diese zweite Versammlung ihr Ende und nach dem Hinzuziehen weiterer Einsatzkräfte lösten sich die Ansammlungen auf. (lt)

