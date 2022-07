UB40 – die große Tragödie der britischen Reggae-Band

Plus Ali Campbell von der britischen Band UB40 spricht nach dem Tod seines langjährigen musikalischen Kumpanen, Terence „Astro“ Wilson, mit dem Ammersee Kurier. Dabei geht es auch um Streitigkeiten.

Regelmäßig spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Prominenten aus der Musikszene. Dieses Mal mit dem Sänger Ali Campbell von UB40. Aktuell existieren zwei UB40-Formationen, die heillos untereinander zerstritten sind. Grund für den Zwist waren 2008 finanzielle Unstimmigkeiten, die vor Gericht ausgetragen wurden. Die personell bekanntere und musikalisch interessantere Band ist die unter der Führung der beiden Sänger Ali Campbell und Terence „Astro“ Wilson.