Reifen platzt bei Lkw: B2 bei Wielenbach eine Stunde gesperrt

Wielenbach

Reifen platzt bei Lkw: B2 bei Wielenbach eine Stunde gesperrt

Bei einem Lkw platzt am Samstag ein Reifen. Das Ganze geht glimpflich aus, die Bundesstraße muss dennoch lange gesperrt werden.
    Eine Stunde war die B2 bei Wielenbach nach einem Reifenplatzer bei einem Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild
    Eine Stunde war die B2 bei Wielenbach nach einem Reifenplatzer bei einem Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

    Am Samstag gegen 12.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Augsburger mit seinem Lkw auf der B2. Auf Höhe Wielenbach platzte ihm ein Reifen, aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit konnte er aber sofort anhalten, informiert die Polizei Weilheim. Allerdings war die Straße für fast eine Stunde gesperrt, bis jemand vor Ort war, der gemeinsam mit dem Fahrer den Reifen am auf der Fahrbahn stehenden Lkw wechseln konnte. (AZ)

