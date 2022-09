Reitsport

Springreiter Maximilian Schmid feiert Erfolge in München

Maximilian Schmid aus Utting feierte in München zwei überzeugende Siege.

Plus Der Uttinger Springreiter Maximilian Schmid gewinnt in München das Bayernchampionat. Auch beim Jubiläumsturnier ist er in Topform.

Anlässlich des Jubiläumsturniers „50 Jahre München-Riem“ machte sich auch der Uttinger Springreiter Maximilian Schmid auf den Weg zur Olympia-Reitanlage.

