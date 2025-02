Erboster Rentner wirft mit fünf Kilogramm schwerem Stein nach Jugendlichen

Als ein 15- und 14-jähriger Weilheimer am Freitag kurz vor 18 Uhr bei einem 73-jährigen Weilheimer einen Klingelstreich durchführten, geriet die Situation außer Kontrolle, wie die Polizei Weilheim informiert. Der Rentner war über den Streich so erbost, dass er den 15-Jährigen packte und sein T-Shirt dabei zerriss. Den 14-Jährigen versuchte er zu treten und verfolgte die Buben zu Fuß über eine Wiese. Hier nahm er einen etwa fünf Kilogramm schweren Stein und warf ihn in Richtung der Jugendlichen, verfehlte diese aber. Gegen den Rentner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, versuchter Köperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis