Genussscheine für Ziegenbande: Fast die Hälfte des Zielbetrags erreicht

Von 70 Interessierten bei der Informationsveranstaltung zum Neubau eines Ziegenhofs in Utting zeichnen 30 Genussscheine im Wert von 80.000 Euro.

Die Bagger bereiten schon das Erdreich auf dem neuen Ziegenbande-Hofgrundstück in Rieden vor. Hier wird auf 3.500 Quadratmeter Grund Platz für die neuen Stallungen, die Heubergehalle, die Käserei und ein Gebäude für den Direktverkauf geschaffen. An der ersten Informationsveranstaltung zur finanziellen Beteiligung für die neue Ziegenhofstelle haben rund 70 Interessierte teilgenommen und vor Ort 30 Zeichnungsscheine im Wert von 80.000 Euro ausgefüllt.

Die Informationsveranstaltung im Gewächshaus der Gärtnerei Streicher Anfang Juli wurde von Franziska Eigner-Höpfl, ihrer Familie und Petra Wähning, freiberufliche Beraterin für die ländliche Entwicklung in Bayern, geleitet. Die junge Unternehmerin stellte ihre Familie und deren Aufgaben im Unternehmen vor und zeigte die Pläne für den Bau ihrer Hofstelle. Sie gab Einblick in ihren Finanzierungsplan für die benötigte Gesamtsumme von 2,1 Millionen Euro. Petra Wähning informierte die Besucher über die allgemeine Lage der ökologischen Landwirtschaft in Bayern.

Der Ziegenhof in Utting soll mithilfe von Genussrechten finanziert werden

Die Fachfrau für Genussrechte berichtete über ihre bisherigen Erfahrungen und klärte über die Investitionsmöglichkeiten in Form von Genussrechten auf. „Gerade produzierenden ökologisch-landwirtschaftlichen Unternehmen wie die Ziegenbande haben durch die Beteiligung ihrer Kunden und Befürworter eine optimale Möglichkeit, die hohen Investitionen langfristig gut zu stemmen“, betont Petra Wähning.

Die Finanzierung von 200.000 Euro möchte die Ziegenbande daher mithilfe von zwei unterschiedlichen Genussrechte-Paketen erreichen. Wer sich für die Genussscheine interessiert, erhält Informationen nach einer E-Mail an servus@ziegenbande.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch