Rieden

06:01 Uhr

Genussscheine für den neuen Ziegenhof in Rieden

Die Bagger sind schon da. In Rieden baut Franziska Eigner-Höpfl einen neuen Ziegenhof.

Plus Noch produziert Franziska Eigner-Höpfl mit ihrer Käsemanufaktur "Ziegenbande" in Utting. Ein paar Kilometer weiter, in Rieden, soll bald ein größerer Ziegenhof entstehen.

Die Idee ist nicht neu und hat auch in der Region Ammersee, beispielsweise im La Vida in Utting, bereits Schule gemacht: die zumindest teilweise Finanzierung eines großen Projekts mittels Genussrechten. Darauf setzt jetzt auch Franziska Eigner-Höpfl, die in Rieden einen neuen Ziegenhof bauen möchte.

Ihre Käsemanufaktur "Ziegenbande" in Utting, ein familiengeführter Betrieb, gibt es seit 2013 und soll jetzt weiter wachsen. Aktuell leben auf dem Ziegenhof von Franziska Eigner-Höpfl 100 Thüringer Waldziegen und 30 weiße deutsche Edelziegen. Künftig sollen es aber mindestens 200 Tiere sein, aus deren Bio-Milch Hirtenkäse, Frischkäse, Camembert, Quark oder Morrico (eine Art Mozzarella) hergestellt und verkauft wird.

