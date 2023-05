Aus dem ehemaligen Rathaus wird in Riederau ein Kinderhaus

Wo früher die Sparkasse untergebracht war, werden jetzt Kinder betreut: Im ehemaligen Rathaus in Riederau ist eine Krippengruppe eingezogen.

"Kinderhaus im Rathaus" – so wird die ausgelagerte Krippengruppe als Ableger des Kinderhauses Riederau in Zukunft heißen. Nach einer längeren Umbauphase, in der das alte Gebäude, in dem zuletzt die Sparkasse Landsberg-Dießen beheimatet war, von Grund auf saniert und umgebaut wurde, zieht nach und nach Leben ein. Eine neue Betreuungsgruppe für Kinder im Krippenalter wird hier entstehen. Bereits seit Ende April befinden sich die ersten Kinder zur Eingewöhnung in der Regenbogengruppe. Sie sollen sich an die neue Umgebung gewöhnen und Vertrauen zum pädagogischen Fachpersonal fassen, berichtet die Marktgemeinde Dießen.

Im Laufe der nächsten Wochen kommen weitere Mädchen und Jungen dazu, bis die maximale Gruppengröße von elf Kleinkindern erreicht ist. Kinderhaus-Leiterin Iris Praus freut sich über die gelungene Erweiterung des Kinderhauses: "Im ehemaligen Rathaus ist ein echtes Schmuckstück für unsere Kinder entstanden. Hier haben sie schöne, freundliche Räume und viel Platz zum Spielen." Die Kinderhaus-Leiterin war bereits in der Planungsphase im engen Austausch mit dem Planungsbüro. Architektin Johanna Billhardt hat dabei das Einrichtungskonzept entwickelt - Oliver Jahnke die Sanierung des alten Gebäudes geplant und umgesetzt. Es gibt eine gemütliche Leseecke, einen Spielbereich, einen Nebenraum mit multifunktionalem Raumkonzept. Dieser ist für pädagogische Angebote wie Morgenkreis, aber auch als Schlafraum nutzbar.

An der Decke und bei den Leitungen gab es beim Umbau Überraschungen

Beim Umbau blieben Überraschungen nicht aus. So wurde bei der Sanierung festgestellt, dass die Holzdecke zwischen Erdgeschoss und erstem Stock entgegen der Annahme teilweise von Holzfäule befallen war. Neue Balken mussten eingesetzt werden. Zudem war in der Decke des ersten Obergeschosses keinerlei Dämmung vorhanden. Dass die Grundleitungen in einem maroden Zustand waren, wurde ebenso erst während der Bauphase offensichtlich. Neue Wasserleitungen und eine neue Elektroinstallation waren erforderlich. Die Abwasserleitungen um das Gebäude wurden neu verlegt.

Beim Einbau der neuen Fenster hat der Markt Dießen aus Gründen des Schallschutzes und energetischen Aspekten auf eine Dreifachverglasung gesetzt. Das Erdgeschoss erhielt eine Akustikdecke sowie neue Bodenbeläge.

Der Außenbereich ist beim Start des Kinderhauses noch nicht fertig

Mit dem Ergebnis der Umbauarbeiten, die erst im Oktober 2022 begannen, zeigte sich auch Bürgermeisterin Sandra Perzul bei der symbolischen Schlüsselübergabe sehr zufrieden. Die Regenbogengruppe im alten Rathaus sei ein sehr freundlicher und kindgerechter Ort geworden.

Lesen Sie dazu auch

Der Außenbereich wird nun so schnell wie möglich auch für das Spielen im Freien hergerichtet. Zum Start war dies aus Zeitgründen nicht möglich.

Der Staat bezuschusst den Umbau zum Kinderhaus mit rund einem Drittel der Kosten

Die aktuelle Kostenberechnung beläuft sich auf rund 428.000 Euro. Für die Baumaßnahme erhält der Markt Dießen durch die Regierung von Oberbayern eine Förderung in Höhe von 150.000 Euro.

Im Dezember 2021 hatte der Gemeinderat dem Umbau der Räume in eine "Mini-Kita" zugestimmt. Die Verwaltung war zu dieser Zeit davon ausgegangen, dass der Betrieb einer solchen Einrichtung von einem freien und gemeinnützigen Träger übernommen werden könnte. Aufgrund personellen Wechsels im Kinderhaus Riederau hatte sich im weiteren Verlauf jedoch die Idee durchgesetzt, die Mini-Kita doch in eigener Trägerschaft zu betreiben. Die Leiterin des Kinderhauses, Iris Praus, hatte ein entsprechendes Konzept entwickelt, wonach eine kleine, altersgemischte Gruppe als verlängerte Vormittagsgruppe bis 14 Uhr das Angebot des Kinderhauses gut ergänzen würde. Diesem stimmte der Gemeinderat im Mai 2022 zu und beauftragte die weitere Planung.

Freie Plätze gebe es aktuell leider nicht, so Iris Praus. Es besteht aber die Möglichkeit, sich auf der Warteliste eintragen zu lassen. (AZ)