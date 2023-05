Der Riederauer Triathlon-Nachwuchs ist weiter auf Erfolgskurs

Die Jung-Triathleten des SC Riederau festigen in Oberschleißheim ihre aussichtsreichen Positionen in der Gesamtwertung der oberbayerischen Meisterschaften.

Nach dem ersten Rennen zur oberbayerischen Meisterschaft in Schongau stand am Wochenende der zweite Lauf an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim auf dem Programm. Der Triathlon war dabei aufgrund der zu niedrigen Wassertemperatur ein Duathlon, es wurde also als erste Disziplin ein erster Lauf absolviert und nicht geschwommen. Der Nachwuchs vom SC Riederau konnten dabei wieder gute Platzierungen erzielen und ihre aussichtsreichen Positionen in der Gesamtwertung festigen.

Auf den dritten Platz bei den Schülerinnen D (sechs/sieben Jahre) kam, wie schon in Schongau, Solveig Kretschmann, die eine noch bessere Platzierung beim Wechseln auf das Rad verpasste.

Anatol Kretschmann gewinnt mit einer beeindruckenden Radperformance

Ihr Bruder Anatol konnte bei den Schülern B (zehn/elf Jahre) das Ergebnis von Schongau umdrehen: Musste er sich dort seinem Brannenburger Konkurrenten noch knapp geschlagen geben, konnte er sich in Oberschleißheim mit einer beeindruckenden Radperformance den ersten Platz holen.

Im selben Wettkampf verpasste Ben Schmiedler mit einem starken Finish den dritten Platz nur knapp. Kalea Schüppel musste sich nach ihrem Sieg bei den Schülerinnen B in Schongau ebenso wie Ben mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. In der Gesamtwertung liegen alle vier jetzt jeweils mit guten Aussichten auf einem der drei ersten Plätze in der oberbayerischen Meisterschaft, die im Juni mit dem Rennen in Erding fortgesetzt wird.

Vater-Sohn-Rennen auf anspruchsvoller Strecke

Auch die erwachsenen Riederauer waren am Wochenende aktiv. Jürgen Schüppel konnte dabei in Oberschleißheim den Sprint in der Altersklasse 60 gewinnen, Lutz Schmiedler belegte Platz 18 im Supersprint. Ein Vater-Sohn-Rennen gab es im Kraichgau auf der Mitteldistanz: Jörg (AK 55, Platz 111) und Daniel Fürtig (AK 25, Platz 79) finishten auf der sehr anspruchsvollen Strecke gemeinsam – für beide ein besonderes Erlebnis. (AZ)

