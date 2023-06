Der Riederauer Triathlon-Nachwuchs startet weiter durch

Nicht zu stoppen ist der Nachwuchs der Triathleten aus Riederau. Auch beim dritten Lauf zur oberbayerischen Meisterschaft gibt es Podestplätze.

Der dritte Lauf zur oberbayerischen Meisterschaft der Schülerinnen und Schüler stand im Rahmen des Erdinger Stadttriathlons auf dem Programm. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen konnte dabei auch ein kompletter Triathlon absolviert werden, der Kronthaler Weiher hatte mit knapp 21 Grad die perfekte Wassertemperatur. Mit jeweils engagierten Rennen festigten die Jung-Triathleten aus Riederau ihre aussichtsreichen Positionen in der Gesamtwertung.

Mit dem dritten Platz im dritten Rennen bei den Schülerinnen D (sechs und sieben Jahre) liegt Solveig Kretschmann auf Platz zwei in der Gesamtwertung und hat einen Platz unter den ersten Drei der Gesamtwertung damit schon sicher. Ihr Bruder Anatol konnte bei den Schülern B (zehn und elf Jahre) nach einem zweiten und einem ersten Platz in Schongau und Oberschleißheim den 5. Platz in Erding belegen und liegt in der Gesamtwertung aktuell auf Platz eins. Seine Konkurrenten sind aber so dicht hinter ihm, dass in der Gesamtwertung noch alles offen ist.

Der vierte und letzte Lauf in der Serie ist für die Riederauer ein Heimspiel

Ben Schmiedler konnte in derselben Altersklasse den zehnten Platz in einem großen Starterfeld erringen, hat aber mit seinem fünften und vierten Platz aus den vorherigen Rennen noch gute Chancen auf die Top-Five. Auf Podiumskurs für die Gesamtwertung liegt Kalea Schüppel (Schülerinnen B). Nach Platz eins in Schongau und der undankbaren „Holzmedaille“ (Platz vier) in Oberschleißheim konnte sie sich in Erding auf Rang fünf platzieren und liegt damit auf einem dritten Gesamtrang für die oberbayerische Meisterschaft. Pechvogel der Riederauer Nachwuchsmannschaft bleibt Jakob Luister. Nach einem Kettenabwurf in Schongau und der verletzungsbedingten Absage in Oberschleißheim, verletzte er sich beim Wechsel auf das Rad in Erding erneut und musste den Wettkampf aufgeben.

Der vierte und letzte Lauf in der Serie ist für die Riederauer ein Heimspiel. Am Samstag, 8. Juli findet der Ammersee-Triathlon am Ammersee-Gymnasium statt und dort fällt dann auch die Entscheidung über die oberbayerischen Meister.

Am Start in Erding waren auch die beiden Betreuer des Riederauer Nachwuchses. Jugendleiter Tom Luister konnte sich bei seinem Wettkampfcomeback nach etlichen Triathlon-freien Jahren Rang 18 in der Altersklasse 40 holen. Trainer Dr. Jürgen Schüppel holte sich mit dem ersten Platz in der Altersklasse 60 den dritten Saisonsieg. (AZ)

