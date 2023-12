Die Fußgängerampel in Riederau ist repariert

Seit dem Wintereinbruch Anfang Dezember war die Fußgängerampel beim Riederauer Kindergarten außer Betrieb. Jetzt funktioniert sie wieder.

Nach dem heftigen Wintereinbruch Anfang Dezember war in Riederau auch die Fußgängerampel beim Kindergarten ausgefallen. Dazu kam es laut Gemeindeverwaltung, weil die Ampel bei der Winterdiensttätigkeit auf der Staatsstraße beschädigt wurde.

Allerdings konnte die Lichtzeichenanlage nicht unmittelbar darauf repariert werden. Ein Familienvater meldete sich daraufhin am Donnerstag in unserer Redaktion, weil er wissen wollte, warum die Ampel abgebaut wurde. Auf unsere Nachfrage hin informierte die Gemeinde dann auch, dass die Reparatur in die Wege geleitet worden sei. Laut der zuständigen Straßenmeisterei Landsberg könnte sich die Instandsetzung jedoch bis zum Ende des Jahres hinziehen, hieß es weiter, da auch die Stromversorgung für die Ampel abgeschaltet werden musste.

Es ging aber doch schneller: Als am Freitag unser Fotograf ein Bild von der nicht mehr betriebsbereiten Ampel machen wollte, waren die Reparaturarbeiten bereits abgeschlossen.

Die Gemeinde bedauert die Probleme an der Ampel in Riederau

Zuvor hatte Rathaus-Sprecherin Petra Freund noch ihr Bedauern ausgedrückt, "dass es im Zusammenhang mit dieser Ampel immer wieder zu Unmut kommt". Dabei sei die Marktgemeinde immer sehr engagiert mit Verkehrsmessungen und Gesprächen mit der zuständigen Behörde (es handle sich ja um eine Staatsstraße), um die Situation an dieser Stelle zu verbessern. Dass ausgerechnet diese Ampel beschädigt wurde, sei freilich ein sehr unglückliches Zusammentreffen von Umständen.

Im Frühjahr 2022 hatte es in Riederau eine Unterschriftenaktion gegeben, um die Verkehrssicherheit an der Ortsdurchfahrt im Bereich der Ampel zu verbessern. Zuvor war berichtet worden, dass Autofahrer das Rotlicht missachteten und Kinder und Eltern, die auf dem Weg in den Kindergarten sind, gefährdeten.

