Erfolgreicher Start für junge Triathleten aus Riederau

Bevor in Bayern die Saison beginnt, haben zwei junger Sportler aus Riederau schon mal in Baden-Württemberg an einem Triathlon-Wettkampf teilgenommen.

In Bayern gibt es derzeit noch keine Wettkämpfe, weshalb zwei Riederauer Nachwuchstriathleten die Chance nutzten, in Neckarsulm in Baden-Württemberg zu starten. Dabei hat der Saisonstart für beide erfolgreich geklappt.

Kalea Schüppel und Anatol Kretschmann, beide zehn Jahre alt, konnten sich in ihrer Altersklasse Schülerinnen und Schüler B jeweils auf dem zweiten Rang platzieren. In der Gesamtwertung, in der auch jüngere und ältere Jahrgänge gewertet wurden, platzierten sie sich auf den Plätzen drei und vier. Mit diesem Erfolgserlebnis freuen sich beide jetzt auf den Start der oberbayerischen Meisterschaft, die am 15. Juni in Schongau mit dem ersten von fünf Rennen startet, heißt es in einer Mitteilung. (AZ)