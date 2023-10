Riederau

Im Stohrerhof in Riederau urlauben Ehrenamtliche vergünstigt

Im Gut Stohrerhof in Riederau können Besitzer der Ehrenamtskarte jetzt zu vergünstigten Bedingungen Urlaub machen.

Plus Den Stohrerhof in Riederau gibt es seit 1770. Heute ist der Hof ein 5-Sterne-Ferienhaus, in dem Ehrenamtliche zu vergünstigten Konditionen Urlaub machen können.

So wie der Stohrerhof in Riederau heute steht, wurde er 1770 erbaut, erstmals erwähnt wurde das landwirtschaftliche Anwesen schon im 12. Jahrhundert. Und jetzt ist der Hof, den Benedikt Schröder 2005 gekauft, renoviert und neu eingerichtet hat, Akzeptanzpartner der bayerischen Ehrenamtskarte. Ein Besuch im 5-Sterne-Ferienhaus Stohrerhof.

Drei Jahre haben Benedikt Stohrer und seine Frau Katja Lankes das Gutshaus im Dießener Ortsteil Riederau Zeit und Geld investiert, um aus dem stattlichen Einfirsthof mit alpenländischem Satteldach ein Haus zu gestalten, das moderne Ferienwohnungen und auch Eigentumswohnungen beherbergt. Bevor die beiden Eigentümer des Anwesens wurden, war dort bis 1997 das Heimatmuseum von Riederau zu finden. Heute beherbergen die alten Mauern rund 360 Quadratmeter Wohn- und Wellnessfläche, die von einem etwa 1000 Quadratmeter großen Garten umgeben ist. Lehmputz sorgt für optimales Raumklima, geheizt wird mit Hackschnitzel und auch die Ladestation für E-Autos vor dem Haus gehört zum ökologischen Grundkonzept, dem sich die Eigentümer verschrieben haben. Ein modernes Steuersystem für Licht und Strom in den auf drei Etagen verteilten elf Räumen und vier Bädern ergänzt die moderne Ausstattung, die sich dennoch dezent im Hintergrund hält.

