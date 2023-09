In Riederau stürzt eine Radfahrerin aus noch unbekannter Ursache

Unklar ist bislang, warum eine 80 Jahre alte Frau aus Dießen mit ihrem Fahrrad in Riederau stürzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Samstag beobachtet haben.

Am Samstag, (2. September) gegen 15.55 Uhr stürzte laut Polizeibericht in der Ringstraße eine 80-jährige Dießenerin von ihrem Fahrrad. Der Grund für den Unfall, an dem laut Polizei niemand anderes beteiligt war, ist bislang unklar. Sie kam mit Verdacht auf Beckenfraktur ins Krankenhaus.

Radfahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden

Ein Sachschaden entstand nicht. Die Dießener Polizei bittet mögliche Zeugen des Sturzes um Hinweise an die Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

