Riederauer Sportler wird bayerischer Vizemeister im Sprinttriathlon

Jürgen Schüppel ist bei den bayerischen Meisterschaften im Sprintthriatlon erfolgreich. Mit Platz zwei in der Tasche bereitet er sich jetzt auf die Weltmeisterschaften in Hamburg vor.

Im fränkischen Obernzenn fanden die bayerischen Meisterschaften im Sprinttriathlon statt. Bei besten äußeren Bedingungen wurde zunächst 500 Meter geschwommen, in hügeligem Gelände 22 Kilometer geradelt und anschließend fünf flache Kilometer gelaufen.

Dr. Jürgen Schüppel vom SC Riederau war in der Altersklasse 60 am Start und konnte sich hinter Karl-Heinz Koss aus Roth und vor Siegfried Augustin aus Göppersdorf den zweiten Platz erkämpfen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, denn nach dem kräftezehrenden Radfahren mit den vielen Anstiegen waren die Laufkilometer bei den hohen Temperaturen wirklich zäh.“ Letztlich konnte Schüppel aber seinen Vorsprung auf die weiteren Plätze aus dem Schwimmen und Radfahren verteidigen und sich den Vizemeistertitel sichern. Nach vorne gab es allerdings keine Chance auf den Sieg, denn „Karl-Heinz war heute in einer anderen Liga unterwegs und hat verdient gewonnen“, resümierte Schüppel.

Der Riederauer Triathlet bereitet sich jetzt auf die Mitte Juli stattfindenden Altersklassen-Weltmeisterschaften in Hamburg vor, bei der er sich für das Einzel-, ebenso wie für das Staffelrennen qualifizieren konnte. (AZ)

