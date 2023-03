Schützenkranz Riederau: Bau des Vereinsheims kommt nicht voran

Der Schützenkranz Riederau hat fast 25 Prozent junge Mitglieder. Im Rahmen der Mitgliederversammlung werden die neuen Schützenkönige bekannt gegeben. Aber es gibt auch Frust.

Kürzlich wurde die Mitgliederversammlung beim Schützenkranz Riederau abgehalten, in deren Rahmen auch zahlreiche langjährige und verdiente Mitglieder geehrt wurden. Außerdem fand die Königsproklamation der Schützenkönige 2023 statt.

Schützenmeister Josef Vogl begrüßte die Ehrengäste, darunter den 1. Gauschützenmeister des Gaues Ammersee Marcus Schmidt sowie Gauehrenschützenmeisterin Andrea Schmelzer und Ortsgemeinderat Johann Vetterl.

Der Verein zählt 117 Mitglieder, davon 94 Erwachsene und 28 Schüler, Jugendliche und Junioren bis 27 Jahre. Anhand der Gesamtmitgliederzahl beträgt der Jugendanteil annähernd 25 Prozent. Zurückzuführen sei diese erfolgreiche Quote auf die Arbeit der Jugendleiter Caroline Schwarz und Florian Wörsching mit Unterstützung von Christine Schwarz, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Im Bericht des Schützenmeisters wurde das allgemeine Vereinsgeschehen des letzten Jahres geschildert, das unter anderem die Teilnahme der Riederauer Schützen am Gauschießen in Windach, am Gaujahrtag in Eresing und am Gauball in Eching oder am Festumzug des Heimat- und Trachtenvereins in Dießen beinhaltete.

Angeboten wurde bei den Riederauer Bogenschützen auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Ferienprogramms des Jugendtreff Dießen Bogenschießen auf der Bogenwiese beim Sportgelände. An zwei Nachmittagen wurde den Jugendlichen die Grundzüge des Bogenschießens vermittelt. Die zwölf teilnehmenden Jugendlichen erzielten beachtliche Ergebnisse.

Schützenverein Riederau Die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder: (stehend von rechts): Marcus Schmidt, Gauschützenmeister Gau Ammersee, Florian Wörsching, Theo Seibold, Josef Vetterl jun., Tanja Amann, 2. Schützenmeisterin Schützen Riederau. (sitzend von rechts): Renate Dallmeier und Christine Schwarz Foto: Melanie Gamohn

Kassenwart Heinrich Wörsching bescheinigte den Riederauer Schützen ein aus Vereinssicht erfolgreich verlaufenes Jahr 2022. Sportwart Georg Dallmeier berichtete über die drei Rundenwettkampf-Mannschaften Pistole, Luftgewehr und Luftgewehr-Auflage und gab die Vereinsmeister 2022 bekannt, denen ein Ehrungszeichen verliehen wurde. Auch die Damen des Vereins waren im letzten Jahr nach der zweijährigen Corona-Pause wieder bei den Gaudamenschießen vertreten, wie Damenleiterin Renate Dallmeier berichtete.

Nicht fehlen durften die Ausführungen des Schützenmeisters zum aktuellen Stand der Schützengeländeplanung mit Vereinsheim und Bogenplatz. Das Bebauungsplanverfahren dauert seinen Angaben zufolge nun schon neun Jahre an. Anfängliche Hindernisse, wie zum Beispiel geltend gemachtes Wegerecht, seien bereits vor fünf Jahren beseitigt worden. "Die Gemeinde bringt jedoch trotz ständiger Anmahnung der Schützen nichts voran", so Vogl. Zwischenzeitlich sei es laut Besprechung mit dem Bauamt so, dass die Stellungnahmen der beteiligten Behörden wie Naturschutz, Immissionsschutz, nochmals eingeholt werden müssten, da die vorliegenden positiven Schriftsätze veraltet seien. Der Gemeinde sei bewusst, dass sich Schützen und Sportverein aufgrund der über Jahre "nachlässigen Bearbeitung des Bauamtes der Marktgemeinde Dießen" jetzt ein Bauen finanziell nicht mehr leisten können, da die Baupreise immens gestiegen sind.

Die Ehrungen der langjährigen und verdienten Mitglieder wurden vom 1. Gauschützenmeister des Schützengaues Ammersee, Marcus Schmidt, durchgeführt.

Für 70-jährige Vereinszugehörigkeit erhielt Theo Seibold Ehrenzeichen und Urkunden. Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Renate Dallmeier und Josef Vetterl jun. geehrt. Christine Schwarz bekam für ihre neunjährige Tätigkeit als zweite Jugendleiterin das Ehrenzeichen „Silberne Gams“. Florian Wörsching, seit 15 Jahren aktiver Rundenwettkämpfer, wurde mit der Ehrennadel des Präsidenten in Bronze ausgezeichnet.

Ebenfalls geehrt wurden die Jahresmeister 2022. Im Luftgewehr sind das Christine Schwarz, Tanja Amann, Florian Wörsching, Martin Kreitner, Christian Wenisch, Georg Dallmeier, Heini Wörsching, Josef Vogl, Herbert Giggenbach und Leonhard Glassl.

In der Sparte Luftpistole heißen die Jahresmeister 2022 Alexander Wörsching, Martin Kreitner, Ferdinand Kabrhel und Georg Dallmeier, sowie in der Sparte Luftpistole Auflage Heinrich Wörsching und Josef Vetterl senior. Bogenschützenmeister 2022 ist Georg Dallmeier.

Im Anschluss an die Versammlung wurde die Proklamation der Schützenkönige des Jahres 2023 durchgeführt. Schützenkönig in der Luftgewehrklasse wurde erneut Florian Wörsching mit einem 109 Teiler. Georg Dallmeier errang den 2. Platz und bekam dafür die Wurstkette verliehen. Die Brezenkette ging an dieDrittplazierte, Christine Schwarz.

Mit der Luftpistole konnte Georg Dallmeier den besten Schuss abgeben. Mit einem 50-Teiler errang er die Königswürde. Wurstkönig wurde Heinrich Wörsching und Brezenkönig Steffen Schmölz. König der Auflageschützen ist in diesem Jahr Josef Vogl mit einem 70-Teiler, Wurstkönig Heinrich Wörsching und Brezenkönig Herbert Giggenbach. Auch die Schützenjugend konnte einen Schützenkönig ausschießen. Julian Praus wurde Jungschützenkönig mit einem 51-Teiler, gefolgt von seinem Bruder Tobias, der die Wurstkette in Empfang nehmen durfte.

Für das laufende Jahr steht auch schon eine größere Veranstaltung an: Die Ortsmeisterschaft der Schützen findet am 18. März statt. Geschossen wird aufgelegt mit dem Luftgewehr und Bogen im Schützenschießstand im Kramerhof. Anmeldungen sind noch möglich. (AZ)