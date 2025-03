Susantha Stübben ist Koch zwischen Ammersee und Sri Lanka

Susantha Stübben, 55, zeigt zufrieden vom Garten seines Hauses im Riederauer Curry Park auf den spiegelglatten Ammersee, der ihm in den vergangenen zwei Jahrzehnten zur Heimat geworden ist. Als Adoptivkind ist er im rheinländischen Neuss groß geworden und hat im Top-Hotel „Swiss“ in Düsseldorf sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Über international bekannte Stationen in Meerbusch, St. Moritz, Miami und einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik ist Stübben um die Jahrtausendwende im bayerischen Grünwald gelandet – der Liebe wegen. Ab 2003 hat er mit seiner Frau das Restaurant der „Alten Villa“ in Utting geführt, um dann 2012 in Riederau die ehemalige Pfeffermühle in ein Feinschmeckerrestaurant unter dem Namen „Susanthas“ zu verwandeln. Nun ist er auch in seiner Heimat als Inhaber eines Guest Houses unternehmerisch aktiv.

