Telekom-Störung in Riederau soll bald behoben sein

Die Telekom erneuert das bei einem Unfall in der vergangenen Wochen zerstörte Multifunktionsgebäude an der Seiboldstraße. Voraussichtlich ab Freitag sollen Telefon und Internet wieder wie vor dem Unfall funktionieren.

Das Multifunktionsgehäuse der Telekom in der Seiboldstraße in Riederau wird erneuert. Es ist bei einem Unfall in der vergangenen Woche zerstört worden.

Voraussichtlich am Freitag dürften Internet und Telefon wieder in ganz Riederau funktionieren. Das hat die Deutsche Telekom auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Wie berichtet war in der vergangenen Woche bei einem Verkehrsunfall das Multifunktionsgehäuse an der Seiboldstraße am nördlichen Ortseingang zerstört worden. Eine alkoholisierte Autofahrerin kam nachts von der Straße ab, sie überfuhr den Verteilerkasten und kam erst in einer Garageneinfahrt zu stehen, wo ihr Wagen das Tor durchbrach. Mit den Arbeiten zur Erneuerung des Multifunktionsgebäudes war am Montag begonnen worden. Die Telekom geht davon aus, dass ihre Kunden ab Freitag die gebuchten Services wieder nutzen können. Das Unternehmen gibt auch noch einen Hinweis: Sollten Kunden nach der Behebung der Störung wider Erwarten nicht telefonieren oder/und im Internet surfen können, wird empfohlen, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten. In den meisten Fällen wählt sich das Gerät dann korrekt ein. Wenn auch das wider Erwarten nicht hilft, sollten die betroffenen Kunden beim Service der Telekom (0800 330 1000) anrufen, damit die Leitung durchgemessen wird. Sollte die Wartezeit zu hoch sein, können die Kunden auch einen Rückrufservice vereinbaren. Dieser wird beim Anruf im Sprachmenü automatisch angeboten. (ger) Lesen Sie dazu auch Riederau Alkoholisierte Autofahrerin greift nach Unfall die Polizei an

