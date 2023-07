Triathlon-Schüler aus Riederau bleiben erfolgreich

Auch den letzten Wettkampf im Rahmen der oberbayerischen Meisterschaften schließen die Nachwuchs-Triathleten aus Riederau erfolgreich ab. Der Ammersee-Triathlon ist ein Heimspiel.

Die oberbayerische Meisterschaft bei den Schülerinnen und Schülern wird im Rahmen einer Serie aus vier Wettkämpfen mit einem Streichergebnis ermittelt. Der vierte Lauf war am vergangenen Wochenende der eigene Ammersee-Triathlon. Für die jungen Sportlerinnen und Sportler haben sich dabei die Trainingseinheiten im und um das Strandbad in St. Alban ausgezahlt.

Mit insgesamt vier dritten Plätzen holte sich Solveig Kretschmann bei den Schülerinnen D (6/7 Jahre) den Vizemeistertitel. Im letzten Rennen konnte sie den offenbar abgestammten Platz mit einem fulminanten Schlussspurt sichern. Oberbayerische Meisterin wurde Franziska Maßmann aus Brannenburg.

Solveig Kretschmann ist jetzt oberbayerische Vizemeisterin

Ihr Bruder Anatol tat es ihr bei den Schülern B (10/11 Jahre) gleich und platzierte sich wie letztes Jahr auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung zur oberbayerischen Meisterschaft. Hier war das Titelrennen bis zu Schluss sehr spannend, letztlich konnte sich aber Julius Müller aus Brannenburg mit dem Sieg beim Ammersee-Triathlon knapp die Meisterschaft sichern. Ben Schmiedler belegte in derselben Altersklasse den 6. Platz und zeigte in seiner ersten Saison sein Potenzial in dieser Sportart.

Ebenfalls auf dem Podium landete Kalea Schüppel (Schülerinnen B). Sie holte sich den 3. Platz in Oberbayern und hatte dabei gegen ihre langjährigen Konkurrentinnen Mia Pohlmann (Brannenburg) und Leni Arthofer (Karlsfeld) das Nachsehen. Mit einem eingegipsten angebrochenen Handgelenk konnte sie im letzten Rennen allerdings nicht mehr die ersten beiden Plätze angreifen. Das gute Abschneiden der Riederauer komplettierte Jakob Luister, der sich mit einem beherzten Rennen beim Ammersee Triathlon noch auf den 7. Platz bei der oberbayerischen Meisterschaft noch vorn schob. Nela Kruse (Schülerinnen B) absolvierte zwei Wettkämpfe und kam deshalb nicht in die Gesamtwertung.

Kalea Schüppel erkämpft sich mit angebrochenem Handgelenk einen Podestplatz

Jugendleiter Tom Luister und das Trainerteam sind zufrieden mit der Leistungsentwicklung des Riederauer Nachwuchses: „Wir sind froh, dass wir jetzt wieder eine kleine Mannschaft aufgebaut haben und dass wir dabei auch gleich vordere Plätze bei der oberbayerischen Meisterschaft belegen konnten. Gleichzeitig hoffen wir, dass der Aufwärtstrend in unserer Sportart nach dem Einbruch durch Corona weiter anhält.“ (AZ)

