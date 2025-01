Zug kollidiert zwischen Riederau und Utting mit umgestürztem Baum

Am Donnerstagabend ist auf der Ammerseebahn ein Regionalzug mit einem umgestürzten Baum zusammengestoßen. Das meldet die Bundespolizei Weilheim. Bei der Kollision entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 19.20 Uhr war die Regionalbahn RB67 auf der Fahrt von Weilheim in Richtung Geltendorf in einem Waldstück zwischen Riederau und Utting unterwegs, als sie mit einem über den Gleisen liegenden Baum kollidierte. Der Triebfahrzeugführer leitete zwar noch eine Schnellbremsung ein, als er das Hindernis sah. Ein Zusammenprall konnte dadurch aber nicht mehr verhindert werden. Der Zug kam erst 200 Meter nach der Kollision zum Stehen.

Die fünf Reisenden bleiben bei dem Bahnunfall zwischen Riederau und Utting unverletzt

Die fünf Reisenden in der Regionalbahn sowie der Triebfahrzeugführer blieben bei dem Vorfall unverletzt. Nach erster Einschätzung durch die Bundespolizei kam es am Zug zu einem erheblichen Sachschaden von über 100.000 Euro. Da die Regionalbahn noch fahrbereit war, konnte sie nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme in das Bahnbetriebswerk nach Augsburg überführt werden. Die Reisenden wurden mit einem Großraumtaxi zum nächsten Bahnhof gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Bundespolizei davon aus, dass der rund 30 Zentimeter starke Baum aufgrund eines Unwetters in den Gleisbereich gestürzt ist. Am Donnerstagabend zog ein Wintergewitter über das Ammerseegebiet. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden. Die betroffene Bahnstrecke war in der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr gesperrt. (AZ)