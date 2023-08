Vandalismus am Bahnhof in Riederau

Unbekannte randalieren am Riederauer Bahnhof. Die Polizei in Dießen sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstagnacht (26. August) bis Sonntagmorgen (27. August) wurden am Bahnhof Riederau mehrere Fahrräder umgeworfen und einige Sättel herausgezogen. Außerdem wurde an einem Rad das vordere Licht beschädigt. Größere Sachschäden sind nach Angaben der Polizei Dießen dadurch nicht entstanden, der Schaden liegt bei rund zehn Euro.

Dennoch handelt es sich um Vandalismus und die Polizei in Dießen sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08807/92110 melden können. (AZ)

Lesen Sie dazu auch