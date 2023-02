Riederau

vor 2 Min.

Wie Kinderbetreuung und Feuerwehr in Riederau Nachbarn werden

Die Metallcontainer, in denen in Riederau Kinder betreut werden, sollen im Sommer durch Holz-Container ersetzt werden.

Plus Nicht nur für die Kinderbetreuung, sondern auch für die Feuerwehr wird mehr Platz benötigt. Deshalb wird jetzt in Riederau noch einmal etwas umgeplant.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Im Sommer sollen die Metall-Container, die aktuell der provisorischen Erweiterung des Kindergartens in Riederau dienen, durch eine Containeranlage in Holzmodulbauweise ersetzt werden. Außerdem erhält die benachbarte Feuerwehr in Kürze ein neues Mehrzweckfahrzeug. Um für dieses Fahrzeug Platz zu schaffen, muss jetzt am Schulanger umgeplant werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen