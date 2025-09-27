Rollerfahrer kollidiert in Dießen mit geparktem Auto: Danach sucht er das Weite

Am Freitag gegen 13.20 Uhr ist auf dem Parkplatz des Seerestaurants St. Alban eine Unfallflucht verübt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer augenscheinlich mit einem Roller beim Ausparken aus einer Parklücke einen ebenfalls dort geparkten Pkw rechts an der Heckstoßstange, berichtet die Dießener Polizei. Ein Augenzeuge beobachtete, wie der Fahrzeugführer anschließend abstieg und den verursachten Sachschaden in Augenschein nahm. Anschließend entfernte er sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

