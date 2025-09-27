Icon Menü
Rollerfahrer verursacht Unfall in Dießen und flieht vom Parkplatz

Dießen

Rollerfahrer kollidiert in Dießen mit geparktem Auto: Danach sucht er das Weite

Die Dießener Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in St. Alban. Gesucht wird ein unbekannter Rollerfahrer.
    • |
    • |
    • |
    Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Seerestaurants St. Alban ermittelt die Dießener Polizei. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Am Freitag gegen 13.20 Uhr ist auf dem Parkplatz des Seerestaurants St. Alban eine Unfallflucht verübt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer augenscheinlich mit einem Roller beim Ausparken aus einer Parklücke einen ebenfalls dort geparkten Pkw rechts an der Heckstoßstange, berichtet die Dießener Polizei. Ein Augenzeuge beobachtete, wie der Fahrzeugführer anschließend abstieg und den verursachten Sachschaden in Augenschein nahm. Anschließend entfernte er sich jedoch vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (AZ)

