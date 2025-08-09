Der Kienbach in Herrsching muss saniert werden: Baumschützer und Anwohner sind alarmiert

Den Kienbach in Herrsching kennt man auch auf der anderen Seite des Ammersees, denn das Kiental ist die letzte Etappe etwa für die Wallfahrer auf den Heiligen Berg in Andechs und eine der bekanntesten Landschaften in der Region. In Herrsching sorgt nun eine vom Wasserwirtschaftsamt (WWA) Weilheim geplante Sanierung des Bachlaufs für Diskussionen. Hintergrund der Pläne der Wasserwirtschaft ist, dass bei starkem Hochwasser die maroden Uferwände einbrechen und die direkt hinter ihnen befindlichen Häuser beschädigt werden können: Die Ufersicherungen des Kienbachs in Herrsching sind auf einer Strecke von 1,5 Kilometern Länge - praktisch in gesamten innerörtlichen Verlauf des Wildbachs - in einem schlechten, wenn nicht sehr schlechten Zustand.

Eine umfassende Sanierung könnte sich über zehn Jahre ziehen, sie sorgt bereits vor Baubeginn für Aufregung im Ort. Schon 2022 hat sich der Verein ProNatur gegründet, nachdem erste Bäume gefällt worden sind, was der Verein als zu massiv erachtete. Der Verein befürchtet, dass der Bach als betoniertes Gerinne enden und ihn kein einziger Baum mehr beschatten werde.

Das Wasserwirtschaftsamt spricht von einer möglichst naturnahen Sanierung des Kienbachs

Dass der Bach, der an vielen Stellen bis zur Uferkante verbaut ist, saniert werden muss, steht für viele Herrschinger dennoch außer Frage. Nur dadurch könnten auch bei massivem Hochwasser ausreichend große Wassermassen abtransportiert und gefährliche Ausuferungen vermieden werden. So hat auch der Gemeinderat den bisherigen Planungen immer zugestimmt.

Doch die enge Bebauung, Bäume, die die Uferwände gefährlich eindrücken, zu schützende Krebse, eine sicherzustellende Fischwanderung – all dies verkompliziert die Planungen, mit denen das WWA derzeit befasst ist. Projektleiter Johannes Haas versichert, „möglichst naturnah“ zu planen, Gewässerökologie, Zugänglichkeit und Sozialfunktion des Baches zu berücksichtigen.

An vielen Stellen des Kienbachs hält das Amt Betonwände für unerlässlich

Dennoch: Aus Platzgründen und bei steileren Böschungen seien Betonwände an manchen Stellen unerlässlich. „Bei den Hochwasserschutzmaßnahmen geht es vor allem darum, innerorts das Risiko von Überflutungen zu verringern“, erklärt Haas. Von größter Bedeutung sei es deshalb, Schwemmholz abzufangen, bevor es sich unter den Stegen und Brücken im Ort zusammenschieben und durch diese Verklausungen das aufgestaute Wasser über die Ufer treten würde. Der Bach, der durch das Kiental mit seinen häufigen Geröllabgängen und vielen Bäumen fließt, sei schon jetzt von „sehr viel Totholz“ umgeben, erklärt Abteilungsleiterin Sigrun Frank vom WWA. Deshalb soll nun ein massiver Schwemmholzrückhalt errichtet werden.

Dabei handelt es sich um einen Metallrechen aus einzelnen Stahlträgern, 2,5 Meter hoch und gut 30 Meter breit. Angebracht werden soll der Kamm unterhalb des Grundstücks Kienbachstraße 42, ungefähr 150 Meter vor dem Ende der geschlossenen Bebauung im Kiental. Hier liegt der Behörde das Wegerecht über das private Grundstück bereits vor. Außerdem spräche für diese Stelle, dass die umliegenden Gebäude deutlich erhöht liegen, der Bach an dieser Stelle breit und relativ gut zugänglich sei.

Kienbach-Anliegerin Birgit Walk zeigt, wo der gut 30 Meter breite Schwimmholzrückhalt errichtet werden soll. Foto: Susanne Böllert

Anliegerin Birgit Walk hält dagegen: „Wenn der Metallkamm hier unten angelegt wird, sind die Nachbarn oberhalb nicht geschützt, sondern von dem Rückstau eines mit Schwemmholz vollgelaufenen Rechens deutlich gefährdeter als ohne.“ Sie und einige Nachbarn favorisieren einen Standort südlich des letzten Herrschinger Hauses, wo die Kientalstraße in den Wald führt. „Dann wären wirklich alle Anwohner geschützt.“

Anwohner im oberen Bereich sorgen sich vor einem großen Metallrechen im Kiental

Sigrun Frank betont: „Die Entwurfsplanungen sind noch nicht abgeschlossen, wir prüfen nach wie vor unterschiedliche Standorte. Die Vorzugsvariante hat aber den Vorteil, dass sie sehr nah am zu schützenden innerörtlichen Bereich liegt, wo der Bach ja deutlich schmaler und verbauter ist.“ Den Rechen weiter oben einzusetzen, hätte wiederum den Nachteil, dass auf den 500 Metern Zwischenstrecke noch sehr viel Schwemmholz anfallen und ungehindert Richtung Ortskern geschwemmt werden könne. „Dieses Totholz regelmäßig aus diesem Teilstück zu entnehmen, würde jedes Mal einen massiven Eingriff in die Natur bedeuten“, ergänzt Haas.

Der Kienbach fließt durch das Kiental mit seinen häufigen Geröllabgängen und umsturzgefährdeten Bäumen. Foto: Susanne Böllert

„Wir wären durchaus bereit, tote oder gefährdete Bäume selbst zu entfernen“, betont Walk. Den vom Amt berechneten Anstieg des Wasserspiegels von maximal fünf bis 15 Zentimetern, den ein unterhalb ihres Grundstücks befindlicher, vollgelaufener Metallkamm verursachen könne, hält sie für völlig unrealistisch. „Bei einem Starkregen im letzten Jahr stand das Nachbargrundstück zum großen Teil bereits unter Wasser. Ohne Kamm“, erklärt sie.

Ende September plant das Wasserwirtschaftsamt eine Infoveranstaltung, bevor es ins Genehmigungsverfahren geht und das Landratsamt Starnberg die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt – oder auch nicht.