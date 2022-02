Schießen

11:05 Uhr

Luftpistole: Riederau kämpft um Platz zwei

Die Luftpistolenschützen aus Riederau haben gute Aussichten, in der Bezirksliga Süd-West zumindest Vizemeister zu werden.

Plus Die Corona-Pandemie bringt zwar den Schießbetrieb etwas durcheinander. Aber Riederau kann in der Bezirksliga Süd-West einen Erfolg vermelden.

Weiterhin kräftig durcheinander bringt die Corona-Pandemie den Verlauf der Punktrunde für die Pistolenteams im Bezirk. Während sich in der Minigruppe der Bezirksliga Nordwest mit den Teams aus Unterdießen und Reisch gleich gar nichts mehr tut, treiben Stoffen in der Oberbayernliga Nord-West und Riederau in der Bezirksliga Süd-West ihr Programm kräftig voran. Beide mit unterschiedlichem Erfolg.

