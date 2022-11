Bundesliga: Das Luftgewehrteam der FSG Dießen ist voll im Plan

Plus Die Luftgewehrmannschaft der FSG holt in der 1. Bundesliga die nächsten Punkte. Im zweiten Wettkampf gelingt eine Steigerung.

Das Luftgewehrteam der FSG Dießen steuert in der 1. Bundesliga Süd weiter den zu Saisonbeginn angekündigten Mittelfeldkurs. Nach der Niederlage gegen Gastgeber Coburg legte das Ammerseequintett wie schon bei der Heimpremiere in der zweiten Partie gegen Neuling Fenken bei der Gesamtringzahl um einiges drauf und holte sich wichtige zwei Zähler.