Die FSG Dießen erlebt in der Bundesliga einen perfekten Abschluss

Plus Das Luftgewehr-Team der FSG Dießen feiert den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga. Im letzten Wettkampf sorgt das Ammersee-Team für eine kleine Sensation.

Was für ein letztes Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga Luftgewehr: Die Mannschaft des MTV Dießen lässt zunächst einen durchaus möglichen Sieg liegen – um dann für eine kleine Sensation zu sorgen. Hochverdient ist damit der Klassenerhalt, den man diesmal souverän schaffte.