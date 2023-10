Topleistungen und Engagement beim Jahrtag des Gau Ammersee gewürdigt

Die sportlichen Leistungen sorgen für Freude beim Gau Ammersee. Honoriert wird beim Jahrtag in Raisting auch der ehrenamtliche Einsatz in den Schützenvereinen.

Mit der FSG Dießen (Luftgewehr) und der SG Raisting (Luftpistole) hat der Schützengau Ammersee zwei Mannschaften, die auf sehr hohem Niveau schießen. Mit Maximilian Ulrich vom Bundesliga-Team aus Dießen stach in diesem Jahr ein Athlet mit seinen Leistungen besonders heraus. Dafür wurde er beim Gautjahrtag in Raisting mit dem gravierten Silbertaler geehrt. Den überreichten Gauschützenmeister Marcus Schmidt und Gausportleiter Marcus Milisterfer. Ulbrich wurde unter anderem deutscher Meister und Europameister mit dem Luftgewehr, nahm an der Weltmeisterschaft in Baku teil und gewann beim Weltcup in Rio de Janeiro im Mix-Team Luftgewehr mit Anna Janßen.

Neben den sportlichen Aktivitäten, wird im Schützengau Ammersee besonders Tradition und Brauchtum gepflegt. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens war die Schützengesellschaft Raisting Ausrichter des diesjährigen Gaujahrtages. Traditionell begann dieser mit einem feierlichen Gottesdienstienst in der Kirche St. Remigius, zelebriert von Pater Edwin. Nach der Kranzniederlegung zum Gedenken an die Verstorbenen 20 Gauvereine, zogen die Schützenvereine mit Ihren Fahnenabordnungen in den Festsaal beim Gasthof zur Post ein. Dort begann der Ehrenabend, musikalisch eingeleitet durch die Blaskapelle Raisting, die auch den Festgottesdienst umrahmte, mit der Bayernhymne. Die Fahnenabordnungen der Gauvereine und die Gau-Schützenkönige nahmen dazu Aufstellung an der Frontseite des Festsaals.

Patenverein der Raistinger aus Starnberg mit Abordnung präsent

Neben den Schützinnen und Schützen des Gaues konnte 1. Gauschützenmeister Marcus Schmidt auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Darunter den stellvertretenden Bezirksschützenmeister Klaus Waldherr,Raistings Bürgermeister Martin Höck, vom Patenverein aus Starnberg den Gauschützenmeister Andreas Lechermann mit seiner Stellvertreterin Tatjana Greisinger, Gauehrenschützenmeisterin Andrea Schmelzer, Ehrenmitglied Werner Paul und Maximilian Ulbrich. Erfreut zeigte sich der stellvertretende Bezirksschützenmeister Klaus Waldherr in seiner Begrüßungsrede, dass so viele Schützen teilnahmen, und richtete beste Grüße vom Bezirksschützenmeister Alfred Rainer aus, der wegen eines Trauerfalls im privaten Umfeld absagen musste.

Waldherr verwies auf die drei Säulen, auf denen die Schützenvereine ständen: Sport, Tradition, Brauchtum. Er betonte auch im Besonderen das Ehrenamt. Der Dank galt den ehrenamtlich Tätigen, ohne deren Einsatz der Schießsport nicht möglich wäre und die so zum Erhalt des bayerischen Schützenwesens beitragen. Der Raistinger Bürgermeister bedankte sich ebenfalls bei allen teilnehmenden Vereinen, und dankte den ehrenamtlich Tätigen. Er stellte besonders hervor, wie wichtig der Zusammenhalt in Vereinen und Ortschaften sei und dies grundlegend für das Zusammenleben in der heutigen Zeit sei.

Der Gau Ammersee ehrte zahlreiche Mitglieder für deren ehrenamtliche Arbeit. Foto: Gerhard Werner

Besondere und langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in den Schützenvereinen und Gauvorstand:

Silberne Gams: Stefanie Böhm-Lutzenberger (FSG Dießen/2. Schützenmeisterin seit 2017), Sabine Knoller (FSG Dießen/Schatzmeisterin seit 2017 und Schriftführerin 2011-2017), Eva Maria Stainer (FSG Dießen/Schriftführerin seit 2017), Friedrich Streng (Hechenwang/1. Schützenmeister seit 2018), Christa Seiter (Edelweiß Pflaumdorf/Schützenmeisterin seit 2018), Norbert Behl (Windachquell Dettenschwang/Schützenmeister seit 2018), Armin Brauns (D’Windachtaler/(2. Gauschützenmeister seit 2018 und Sportleiter seit 2015), Marcus Milisterfer (Seerose Eching/Gausportleiter seit 2018/ Sportleiter seit 2016).

Verdienstnadel BSSB grün: Alois Pfluger (Schwoag Achselschwang/2. Schützenmeister seit 30 Jahren).

Verdienstnadel Bezirk: Amann Tanja (Schützenkranz Riederau/2. Schützenmeisterin), Sonja Plattke (SG Raisting/Schützenmeisterin 2014/15 und 2. Schützenmeisterin 2015-2022).

Ehrennadel klein rot BSSB: Wolfgang Martin (Hubertus Rott/2. Schützenmeister seit 2018), Alois Spieß (Hubertus Rott/Schriftführer und Christian Martin (Hubertus Rott). Alle drei engagierten sich beim Bau des neuen Schützenheimes

Fahnennagel: Marcus Schmidt überreichte Schützenmeisterin Regina Dankel von der Schützengesellschaft Dettenhofen den Fahnennagel für das 125-jährige Bestehen des Vereins.

Gewürdigt wurden auch die sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten vom Gau Ammersee. Foto: Gerhard Werner

Sportliche Ehrungen:

Meisterschaftsabzeichen BSSB: SG Raisting (Günter Zahl, Helmut Weichart, Philipp Mößmer, Ulrich Kranz, Hermann Illgen, Flakus Thomas).

Meisterschaftsabzeichen DSB: SG Raisting (Helmut Weichart, Ulrich Kranz, Flakus Thomas), Schmied v. Kochel Greifenberg (Lukas Katzmeier, Daschkey Luisa, Reinhold Domes), Seerose Eching (Charly Heinzinger), SG Ammersee Utting (Karin Häring, Roland Häring)

Gaufisch in Bronze: SG Raisting (Helmut Weichart, 1. Platz Freie Pistole, Kl. Gemischt III, Mannschaft; Hermann Illgen, 1.Platz Freie Pistole, Kl. Gemischt III, Mannschaft; Tanja Steiger, 1. Platz WA Feld, Kl. Recurve Damen, Einzel). Burgschützen St. Georgen (Christl Bernhard, 3. Platz LG-Aufl. Kl. Senioren IV w., Einzel). FSG Dießen (Ines Maierhofer, 3. Platz LG, Kl. Mixed Team, Mannschaft). SG Ammersee Utting (1. Platz Sportrevolver .357Mag., Kl. Gemischt III; Einzel; Gerhard Bolek, 3. Platz Perkussionsrevolver, Kl. Herren IV, Einzel). SG Diana Schondorf (Konstantin Kretschmer, 2. Platz WA im Freien, Kl. Recurve Jugend, Einzel).

Gaufisch in Silber: SG Raisting (Hildegard Kosmann, 5. Platz WA720 im Freien, Kl. Blankbogen Damen, Einzel). Schmied v. Kochel Greifenberg (Luisa Daschkey, Stella Wagner, Deliah Müller-Ahlheim, 1.Platz LP, Kl. Junioren I w., Mannschaft). FSG Dießen (Stephan Sanktjohanser, 5. Platz Finale LG, Kl. Herren I, Einzel; Steffi Böhm-Lutzenberger, 3. Platz LP, Kl. Damen II, Einzel; Lisa Marie Höpp und Johannes Ulbrich, 4. Platz LG, LG Team Mix, Mannschaft). SG Diana Schondorf (Sebastian Hajek, 2. Platz WA Bogen Halle, Kl. Recurve Jugend, Einzel; Jakob Schiegg, 3. Platz WA Bogen Halle, Kl. Recurve Schüler A, Einzel). SG Hubertus Rott (Veronika Kemser, 2. Platz LP, Kl. Damen I, Mannschaft).

Gaufisch in Gold SG Raisting (Günther Zahl, 7. Platz LG, Kl. Para SH1/AB1 m o.HM, Einzel; Philipp Mößmer, Ulrich Kranz, Thomas Flakus. 6. Platz, LP, Kl. Herren III, Mannschaft). SG Hubertus Rott (Monika Karsch, Wimmer Carina, Neisinger Susanne. 1. Platz LP, Kl. Damen I, Mannschaft).