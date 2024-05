Anfang September ist wieder Sammersee in Schondorf

Das beliebte Benefiz-Festival in Schondorf findet im September zum 17. Mal statt. Was an einem langen Wochenende in der Seeanlage geplant ist.

Anfang September kann in der Schondorfer Seeanlage das inzwischen 17. Sammersee-Festival über die Bühne gehen. Der Gemeinderat erteilte dazu einstimmig seine Zustimmung. Die ehrenamtlich organisierte Benefizveranstaltung soll sich über insgesamt drei Tage erstrecken. Der genaue Termin ist noch offen, entweder findet das Event am ersten oder am zweiten September-Wochenende statt.

Das Festival soll ähnlich wie im vergangenen Jahr ablaufen. Das heißt auch ohne Eintritt und Absperrungen und auch ohne Alterskontrollen, denn am Haupttag, am Samstag, soll ab 12 Uhr die Musik spielen und um 22 Uhr Schluss sein. Aufgebaut werde demnach am Freitag, eventuell gebe es an diesem Tag auch eine Veranstaltung mit dem Elle-Kollektiv, deutete Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) an. Am Sonntag sei dann noch ein bis 15 Uhr ausgedehnter "Frühschoppen mit "Easy-Listening" geplant. (ger)

