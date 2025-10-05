Anspruchsvolles Programm für den neuen Vorstand

Zur konstituierenden Sitzung trafen sich die neu gewählten Mitglieder des Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreises des Kreisverbandes der CSU Landsberg unter der Leitung von Heike Roletscheck, die die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden Rainer Jünger angetreten hat. Mit Engagement und großer Expertise erarbeiteten die Mitglieder die Grundzüge für das Arbeitsprogramm des AK. Dabei waren sie sich einig, dass die Informationsarbeit des AK sowohl zentrale Themen der Gesundheits- und Pflegepolitik als auch landkreisspezifische Fragen in den Fokus nehmen sollte. Allerdings dürfe man - so der stellvertretende Vorsitzende Universitäts-Professor Dr. Dr. med. Gunther Hofmann - den Bürgerinnen und Bürgern keine Versprechungen machen, die nicht einzuhalten sind.

Diese Arbeit könne aber nur bei einer grundsätzlichen Veränderung der Strukturen der bisherigen Gesundheitspolitik gelingen. Man müsse daher von manchen lieb gewonnenen Vorstellungen und Erwartungen Abschied nehmen, bekräftigte die neue Vorsitzende Diplom-Sozialpädagogin Heike Roletscheck. Die Vorstandsmitglieder zeigten die aus ihrer Sicht notwendigen Schwerpunkte und die Kompetenzfelder auf, die Leitlinien in der kommenden Amtsperiode sein müssen. Diese Auflistung machte deutlich, dass die Zusammensetzung des neuen Vorstands die notwendige Expertise für eine zielführende Arbeit garantiere. Die verschiedenen Aspekte der Pflegepolitik werden ebenso dazu gehören, wie die weitere Entwicklung der Gesundheitsregion Landsberg und der Ausbau der Quartierspflege. In einem Workshop im November wird die Arbeit des GPA für das kommende Jahr 2026 unter den Aspekten Zielgruppenorientierung, Inhalte, Formate und Veranstaltungsorte umgesetzt werden.

