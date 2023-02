Auch Schondorf fährt auf das Anruf-Sammel-Taxi ab

Plus Das Anruf-Sammel-Taxi kann demnächst auch zwischen Schondorf und Landsberg verkehren. Trotz Zustimmung werden im Gemeinderat aber auch Bedenken laut.

Auch die Gemeinde Schondorf rollt dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) - vorerst probeweise für zwei Jahre - den roten Teppich aus. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, gemeinsam mit dem Landkreis die Hälfte der nicht gedeckten Kosten für dieses Mobilitätsangebot auf der Strecke nach Landsberg zu übernehmen. Als das Thema jetzt auf der Tagesordnung war, gab es zum Nahverkehr auch einige grundsätzliche Anmerkungen.