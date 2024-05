Auffahrunfall zwischen Schondorf und Utting

Ein Autofahrer will nach links in den Schondorfer Wertstoffhof abbiegen und muss anhalten. Eine hinter ihm fahrende Frau bemerkt das zu spät und es kommt zum Unfall.

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen Schondorf und Utting ereignet. Laut Polizei befuhr ein 54-jähriger Schondorfer mit seinem Pkw die Staatsstraße in Richtung Utting. Am Abzweig zum Wertstoffhof wollte er nach links abbiegen und musste hierzu verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte eine dahinter fahrende 81-jährige Uttingerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen des Schondorfers auf. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten beide abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe durch die Feuerwehr Utting gereinigt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch